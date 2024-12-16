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10:43, 16 декабря 2024 года До конца года на Орловщину поставят почти пять тысяч доз вакцины "Пентаксим" Она предназначена для первичной вакцинации и ревакцинация детей против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

До конца года в Орловскую область поставят почти 5 тысяч доз вакцины "Пентаксим". Этот препарат предназначен для первичной вакцинации и ревакцинации детей против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.



Ранее в декабре для завершения плановой иммунизации детей поликлиники региона получили три тысячи доз вакцины "Вактривир" для профилактики кори, краснухи и паротита, а также 1,8 тысячи доз паротитно-коревой вакцины. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



По информации Ростеха, в российские регионы уже доставлены препараты для защиты от кори, краснухи, паротита, столбняка, дифтерии, коклюша, туберкулеза, гепатита B и гриппа - всего 108 миллионов доз вакцин. Холдинг "Нацимбио" поставил вакцины в лечебные учреждения в рамках Национального календаря профилактических прививок.



Сейчас производители уже работают над новыми партиями вакцин для профилактических прививок в 2025 году. Первые отгрузки препаратов начнутся в январе следующего года.







Сергей Мерцалов





