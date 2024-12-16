понедельник 16.12.2024 15:25:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:43, 16 декабря 2024 года

До конца года на Орловщину поставят почти пять тысяч доз вакцины "Пентаксим"

Она предназначена для первичной вакцинации и ревакцинация детей против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

До конца года в Орловскую область поставят почти 5 тысяч доз вакцины "Пентаксим". Этот препарат предназначен для первичной вакцинации и ревакцинации детей против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Ранее в декабре для завершения плановой иммунизации детей поликлиники региона получили три тысячи доз вакцины "Вактривир" для профилактики кори, краснухи и паротита, а также 1,8 тысячи доз паротитно-коревой вакцины. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. 

По информации Ростеха, в российские регионы уже доставлены препараты для защиты от кори, краснухи, паротита, столбняка, дифтерии, коклюша, туберкулеза, гепатита B и гриппа - всего 108 миллионов доз вакцин. Холдинг "Нацимбио" поставил вакцины в лечебные учреждения в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Сейчас производители уже работают над новыми партиями вакцин для профилактических прививок в 2025 году. Первые отгрузки препаратов начнутся в январе следующего года.



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.