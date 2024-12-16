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11:12, 16 декабря 2024 года На трассе под Орлом водитель иномарки врезался в дерево Пассажирам потребовалась помощь медиков.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

15 декабря на трассе "Нарышкино - Большое Сотниково" произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.



В аварии пострадали две пассажирки иномарки - 47-летняя и 82-летняя женщины. Их доставили в больницу.





Сергей Мерцалов





