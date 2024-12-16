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10:15, 16 декабря 2024 года В Орле водитель "Лады" сбил женщину на переходе Пострадавшая получила телесные повреждения.
Фото: Госавтоинспекция Орловской области
Утром 16 декабря в Орле 47-летний водитель "Лады" ехал по улице Игнатова и наехал на 67-летнюю женщину. Пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила телесные повреждения, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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