Преподаватели и студенты Орловского медколледжа доставят посылку на фронт
Груз был собран для нужд полевого госпиталя.
Фото: Орловская митропоиля
Преподаватели и студенты Орловского медицинского колледжа отправят на СВО гуманитарный груз. Посылку собрали для нужд полевого госпиталя.
Фронтовым медикам передадут 34 электрических конвектора, 4 инфракрасных потолочных обогревателя и входной тепловентилятор. Эти устройства помогут создать комфортные условия для раненых бойцов и медицинских работников госпиталя. Об этом сообщили в Орловской митрополии.