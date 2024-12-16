В деревне под Орлом сгорела баня

В деревне Гостиново Свердловского района Орловской области горела баня. Информация о пожаре поступила около пяти утра 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
К моменту прибытия пожарных баня горела изнутри открытым пламенем, а ее кровля обрушилась. Была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Однако, к счастью, никто не пострадал, а сам дом удалось спасти.
Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.