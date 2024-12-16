Главная » Новости



8:55, 16 декабря 2024 года В деревне под Орлом сгорела баня На месте происшествия работали спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Гостиново Свердловского района Орловской области горела баня. Информация о пожаре поступила около пяти утра 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



К моменту прибытия пожарных баня горела изнутри открытым пламенем, а ее кровля обрушилась. Была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Однако, к счастью, никто не пострадал, а сам дом удалось спасти.



Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.







Сергей Мерцалов





