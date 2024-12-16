В Орле завершился первый тур муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2025"
Педагоги провели открытые уроки по различным предметам.
Фото: "Вести-Орел"
В Орле завершился первый тур муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2025".
Учителя провели открытые уроки по различным дисциплинам: биологии, истории, литературе, математике и обществознанию. Они продемонстрировали свои профессиональные навыки в разработке, организации и проведении уроков, а их работу оценивало компетентное жюри.
По итогам первого этапа пятнадцать участников будут приглашены на полуфинал конкурса "Учитель – лидер", который пройдет с 14 по 17 января 2025 года.