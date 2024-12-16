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9:39, 16 декабря 2024 года В Орле завершился первый тур муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2025" Педагоги провели открытые уроки по различным предметам.



Фото: "Вести-Орел"

В Орле завершился первый тур муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2025".



Учителя провели открытые уроки по различным дисциплинам: биологии, истории, литературе, математике и обществознанию. Они продемонстрировали свои профессиональные навыки в разработке, организации и проведении уроков, а их работу оценивало компетентное жюри.



По итогам первого этапа пятнадцать участников будут приглашены на полуфинал конкурса "Учитель – лидер", который пройдет с 14 по 17 января 2025 года.





Мария Семак





