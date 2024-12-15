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16:25, 15 декабря 2024 года Резиденция белок появится в Орловской области Грызунов привезут в Колпнянский район.



Фото из архива

В райцентре Колпна Орловской области появится резиденция белок. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.



Животных привезут из калужского питомника "Белкин дом", который поставляет белок в парки по всей стране. Для зверьков обустроят специальный вольер с домиками, кормушками, канатами и беговыми колесами. Место расположения резиденции для зверушек выберут местные жители.



Предложить свой вариант можно по ссылке.





Сергей Силаев





