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16:17, 15 декабря 2024 года В Орле водитель маршрутки расплачивался картой пассажирки Женщина лишилась почти трех тысяч рублей.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловские полицейские раскрыли кражу денег с карты пассажирки маршрутки. Деньгами решил воспользоваться водитель автобуса.



В общей сложности женщина потеряла 2 700 рублей. Стражи порядка выяснили, что 57-летний мужчина нашел карту в салоне маршрутки, затем несколько раз оплатил проезд с помощью валидатора, после чего отправился в магазин за покупками. В итоге женщина заблокировала карту, и мужчина выбросил платежное средство, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Орловцы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Сергей Силаев





