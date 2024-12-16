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8:29, 16 декабря 2024 года Орловские дружинники пресекли более 400 правонарушений за год Статистику представили в региональном УМВД.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области за 11 месяцев 2024 года при содействии народных дружин пресекли более 400 административных правонарушений. Дружинники совместно с полицейскими охраняют общественный порядок, участвуют в профилактических мероприятиях.



– Так, представители народных дружин осуществляют профилактические обходы жилого сектора с участковыми уполномоченными полиции, посещают неблагополучные семьи с инспекторами по делам несовершеннолетних, задействуются в рейдовых мероприятиях в местах отдыха молодежи, совместно с патрульно-постовой службой полиции обеспечивают охрану общественного порядка, - отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



С января по конец ноября 2024 года полицейскими совместно с дружинниками пресечено 421 административное нарушение, и выявлено семь преступлений: по одному в Орле, Колпнянском и Урицком районе, четыре в Ливенском.





Сергей Силаев





