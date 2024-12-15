В Орле сбили женщину на нерегулируемом перекрестке
Авария случилась в Железнодорожном районе.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Железнодорожном районе Орла вечером 14 декабря 18-летний водитель автомобиля "Форд" допустил наезд на 48-летнюю женщину. Это произошло на нерегулируемом перекрестке улицы Паровозной и переулка Деревоотделочного.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ей понадобилась госпитализация, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.