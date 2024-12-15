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8:22, 15 декабря 2024 года Под Орлом потушили пожар, возникший в результате атаки БПЛА Отличившиеся пожарные будут представлены к наградам.





В Орловской области 14 декабря потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА. Его ликвидировали около 23:00, сообщил губернатор Андрей Клычков.

– Прошу руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения! Ситуация была очень непростая! Спасибо за работу! Победа будет за нами, – написал глава региона в Telegram-канале. Происшествие не сказалось на работе важных инфраструктурных объектов, в том числе заправок.





Сергей Силаев





