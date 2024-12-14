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18:59, 14 декабря 2024 года В Орловской области мониторят состояние воздуха после пожара на топливном объекте При необходимости, могут быть развернуты пункты временного размещения.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о текущей работе по ликвидации последствий атаки БПЛА на топливный объект в поселке Стальной Конь. По словам главы региона, возгорание локализовано, площадь пожара уменьшается, огнеборцы начали пенную атаку.



Также в регионе мониторят состояние воздуха. В случае обнаружения опасной концентрации токсичных веществ, власти готовы организовать пункты временного размещения, но, как подчеркнул губернатор, сейчас это не требуется. Глава региона рекомендовал не открывать окна и форточки, не покидать дом без необходимости до устранения возгорания.





Артем Ежаков





