В Орловской области следят за качеством сладких новогодних подарков

Специалисты Роспотребнадзора вышли в рейды.

В Орловской области следят за качеством сладких новогодних подарков. Специалисты Роспотребнадзора вышли в рейды по фасовочным предприятиям. Проверяют не только содержимое, но и упаковку.

Критериев для оценки множество. Например, если собирается подарок для детей с проблемой пищеварительной системы, то должно быть соответствующее свидетельство. Также изучают маркировку, декларации о соответствии сладостей регламенту безопасности.

Также напомним, что управление Роспотребнадзора по Орловской области запустило горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбору новогодних подарков. Посоветоваться со специалистами ведомства по этому вопросу жители региона могут до 20 декабря.