В Орле впервые прошел фестиваль детских команд по бесконтактному регби

Участие приняли девять команд.

В Орле состоялся первый в истории региона фестиваль детских команд по бесконтактному регби.

Это первый результат совместной работы региональной федерации регби и "Движения первых". В сотрудничестве с активистами было проведено порядка 30 мастер-классов в школах Орла, Орловского округа и Урицкого района.

Девять команд были разделены на три группы. В каждой коллектив провел по два матча. Затем лучшие сыграли между собой за медали. Победителем первого фестиваля по регби среди детских команд стала команда гимназии №34. Серебро — у "Стального Орла", бронзу взяли ребята из школы №10.