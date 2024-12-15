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13:00, 15 декабря 2024 года Орловский детский омбудсмен поздравил луганских ребят с наступающим Новым годом Константин Домогатский посетил Троицкий район ЛНР.



Фото: тг-канал "Дети 57"

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский посетил Троицкий район Луганской Народной Республики. О визите омбудсмен сообщил в своем телеграм-канале.



Домогатский поддержал многодетные семьи, попросившие ноутбуки упрощения образовательного процесса ребят. Им же уполномоченный передал подарки и поздравил с наступающим Новым годом.

"Дети, которые летом отдыхали у нас на Орловщине, с теплотой вспоминают это время и передают всем жителям области большой привет", – отметил омбудсмен.





Артем Ежаков





