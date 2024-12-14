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13:52, 14 декабря 2024 года Атака БПЛА на топливный объект не вызвала дефицита бензина в Орловской области В этом заверил руководитель регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин.





Атака БПЛА на топливный объект в Орле в ночь на 14 декабря и последующий пожар не вызвали дефицита бензина на заправках области. В этом заверил руководитель регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин. По его словам, недостатка топлива не будет и в дальнейшем. "Этот объект не обеспечивает заправочные станции Орловской области топливом, поэтому никакого его дефицита нет и не будет. В Орел направлена дополнительная техника, которая обеспечит обслуживание заправочных станций. Эта техника обеспечена заправкой топлива с других объектов", – цитирует Латынина региональный информационный портал.





Артем Ежаков





