Орловчанки присоединились к созданию многометрового носка в Рассказово

Работа приурочена к Дню вязания в России.

14 декабря в России отмечается День вязания. Орловские мастерицы присоединились к акции, приуроченной к этому дню. Их работа станет частью многометрового носка в столице вязания нашей страны – городе Рассказово в Тамбовской области.

Специально для тех, кто вязать не умеет, провели обучающий мастер-класс. Разумеется, за одно занятие освоить ремесло невозможно, но заинтересовать – очень даже. К мастерицам заглянула наша съемочная группа.