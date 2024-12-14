Орловчанки присоединились к созданию многометрового носка в Рассказово

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17:15, 14 декабря 2024 года
Орловчанки присоединились к созданию многометрового носка в РассказовоРабота приурочена к Дню вязания в России.
14 декабря в России отмечается День вязания. Орловские мастерицы присоединились к акции, приуроченной к этому дню. Их работа станет частью многометрового носка в столице вязания нашей страны – городе Рассказово в Тамбовской области.
Специально для тех, кто вязать не умеет, провели обучающий мастер-класс. Разумеется, за одно занятие освоить ремесло невозможно, но заинтересовать – очень даже. К мастерицам заглянула наша съемочная группа.