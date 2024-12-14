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13:01, 14 декабря 2024 года Скончался прославленный орловский ветеран Александр Ширшов Ему был 101 год.





В Орле скончался участник первого Парада Победы на Красной площади – Александр Ширшов. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Прославленному ветерану был 101 год. Александр Ширшов родился 16 августа 1923-го года в деревне Первое Поздеево Свердловского района. Великая Отечественная война застала его выпускником девятого класса. Он воевал в составе Донского, Сталинградского, 1-го Украинского, 2-го Белорусского, 1-го Дальневосточного фронтов.



Александр Максимович награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За победу над Японией", "За взятие Кенигсберга".





Артем Ежаков





