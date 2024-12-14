Жители Северного района Орла могут столкнуться с низким напором бытового газа
Поврежден газопровод на перекрестке улиц Бурова и Раздольной.
14 декабря в Северном районе Орла возможно снижение напора подачи газа из-за повреждения газопровода на перекрестке улиц Бурова и Раздольной. Неудобства ожидаются до 20:00, аварийные службы начали устранять аварию, сообщили в городской администрации.
По возникшим вопросам горожане могут позвонить по телефонам 8 (4862) 43-49-04 (диспетчер АО "Газпром газораспределение Орел") или 8 (800) 600-14-68 (круглосуточная информационная поддержка).