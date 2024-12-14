Орловское духовенство помогло разведчикам комплексами РЭБ

Также военным передали 3D-принтер, фонари и нужные расходники.
Фото: протоиерей Василий Иванов
Орловское духовенство помогло разведчикам тремя комплексами радиоэлектронной борьбы. Также военным передали 3D-принтер, фонари и нужные расходники. Оборудование получила разведрота, задействованная на Артемовском направлении.
Груз собрали по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и при поддержке главы региона Андрея Клычкова, рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.