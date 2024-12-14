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15:14, 14 декабря 2024 года Орловские спасатели напомнили школьникам об опасности тонкого льда Такие профилактические беседы с детьми проходят регулярно.







Орловские спасатели напомнили школьникам об опасности тонкого льда. Такие профилактические беседы с детьми проходят регулярно. В этот раз знания обновили ученики школы №20. Ребятам также показали, как работают водолазы и на практике дали попробовать бросить спасательный круг и веревку.



Самые уязвимые для того, чтобы попасть под лед – подростки от 13 до 15 лет. Они уже могут сами ходить по городу, но риск осознают не полностью.





Татьяна Тимохина





