Главная » Новости



14:25, 14 декабря 2024 года Орловские льготники снова начнут получать положенный инсулин Бюджет на это принят.







Комитет по здравоохранению Орловского облсовета рассмотрел вопросы лекарственного обеспечения, кадров и обновления первичного звена. Было отмечено, что по профильным национальным проектам годовой план выполнен полностью – в регионе в уходящем году ремонтировались поликлиники, строились ФАПы, закупалось оборудование.



Актуальной остается тема лекарственного обеспечения. Как отметил глава депздрава Александр Альянов, еженедельно идет мониторинг с оперативным перераспределением нужных лекарств между лечебными учреждениями. Особая ситуация с обеспечением инсулином. Орловские льготники снова начнут его получать, бюджет на это принят. Как ранее отмечал губернатор Андрей Клычков, деньги, закрепленные на закупку инсулина, на другие цели не пойдут ни при каких условиях. Перед поставками пройдут конкурсные процедуры.



Депутаты также заслушали отчет о результатах проверки использования бюджетных средств, выделенных Орловской станции переливания крови. Аудитор отметила, что на станции плазмы производится больше, чем нужно для региона. Но факт имеет объяснение – остатки плазмы ежемесячно передаются в федеральное медико-биологическое агентство. Заготавливать ее нужно много, чтобы вовремя оказать оперативную помощь в случае ЧС и большого количества пострадавших. Нужна плазма и для раненых военнослужащих.





Мария Семак





