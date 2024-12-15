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10:00, 15 декабря 2024 года Орловская детская хоккейная школа планирует улучшить условия для занятий В клубе "Наш лед" воспитывают юных спортсменов в возрасте от трех лет.







В Орле уже пять лет работает детская хоккейная школа. В клубе "Наш лед" воспитывают юных спортсменов в возрасте от трех лет.



Ребята ежегодно принимают участие в соревнованиях, получают мотивацию от ведущих спортсменов. В прошлом году лично встречались с Владиславом Третьяком. Он вручил ребятам раритетную клюшку, которую теперь можно увидеть в музее школы.



В планах у клуба заявить о себе на всю страну – уже приняли участие во всероссийском конкурсе спортивных проектов "Ты в игре". Он проводится уже в четвертый раз в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни". Поддержку получат уникальные идеи, направленные на популяризацию спорта. Расширить свою инфраструктуру и построить ледовый дворец планирует и хоккейная школа.





Эльза Ахмедбекова





