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11:13, 14 декабря 2024 года Пожар повредил три машины и два строения под Орлом Предположительно, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с газовой горелкой.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

13 декабря в поселке Знаменка Орловского муниципального округа вспыхнул гараж. По информации регионального управления МЧС России, пожар мог разгореться из-за неосторожности при работе с газовой горелкой.



В результате ЧП огнем повреждены гараж и две легковушки. Также термические повреждения получила мансарда жилого дома и рядом стоящая ГАЗель.



Пострадавших в результате пожара нет. Огонь тушили шесть спасателей и две единицы техники.





Артем Ежаков





