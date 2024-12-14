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10:14, 14 декабря 2024 года

Ремонт библиотеки Бунина в Орле начнется не раньше 2026-го года

Обновление культурного учреждения обсуждали на профильном комитете областного совета.



Депутаты комитета по образованию и культуре Орловского областного совета обсудили ситуацию с планами по ремонту библиотеки имени Бунина.

Проектно-сметная документация по будущему обновлению готова, но с ней есть проблемы. Федеральные строительные эксперты вернули ее на доработку, отметив десять нарушений. В течение месяца исправленные бумаги перезагрузят в Главгосэкспертизу.

"Орелгосзаказчик" ведет с проектировщиками претензионную работу почти на 2,3 миллиона рублей. Сам проект стоит 13,8 миллиона. Питерские эксперты не уложились в сроки, поэтому область теперь может не успеть подать заявку на финансирование работ.

Предварительная стоимость ремонта превышает 1,3 миллиарда рублей. Источников финансирования сейчас нет. В принятом бюджете области на следующий год средства не запланированы, поэтому в лучшем случае работы начнутся только в 2026-м году.


Антон Киселёв
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