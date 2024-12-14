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9:52, 14 декабря 2024 года В Орле обсудили диагностику рака груди при ультразвуковых исследованиях В семинаре участвовали почти полсотни специалистов.







В Орле обсудили диагностику рака груди при ультразвуковых исследованиях. В семинаре участвовали почти полсотни специалистов, в том числе сотрудники центральных районных больниц. Медики обменялись опытом и информацией.



Встречу организовал департамент здравоохранения региона совместно с областным онкодиспансером, одним из медицинских центров, а также благотворительным фондом "Содействие".



Подобные встречи будут проходить не реже раза в квартал, возможно, в будущем к ним присоединятся коллеги из федеральных центров, а также специалисты других областей: неврологи, кардиологи, хирурги и онкологи.







Елена Литинская





