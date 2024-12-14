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9:52, 14 декабря 2024 года
В Орле обсудили диагностику рака груди при ультразвуковых исследованияхВ семинаре участвовали почти полсотни специалистов.
В Орле обсудили диагностику рака груди при ультразвуковых исследованиях. В семинаре участвовали почти полсотни специалистов, в том числе сотрудники центральных районных больниц. Медики обменялись опытом и информацией.
Встречу организовал департамент здравоохранения региона совместно с областным онкодиспансером, одним из медицинских центров, а также благотворительным фондом "Содействие".
Подобные встречи будут проходить не реже раза в квартал, возможно, в будущем к ним присоединятся коллеги из федеральных центров, а также специалисты других областей: неврологи, кардиологи, хирурги и онкологи.
Елена Литинская