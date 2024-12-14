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17:00, 14 декабря 2024 года Отделение судебных приставов по трем районам Орловщины изменило адрес Речь идет о Залегощенском, Новосильском и Корсаковском районах.



Фото: УФССП России по Орловской области

Отделение судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам сменило адрес. Об этом сообщили в пресс-службе управления.



Получение корреспонденции, прием граждан и представителей юридических лиц по этим районам теперь идет по адресу: п. Залегощь, ул. Заводская, д. 1 б.



Записаться на прием сюда можно по телефонам: 8 (48648) 2-16-73 и 8 (48648) 2-16-75.





Артем Ежаков





