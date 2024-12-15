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11:43, 15 декабря 2024 года В Орловской области в ДТП с участием пьяных водителей погибли 10 человек Такова статистика за истекший период 2024-го года.





В Орловской области с 1 января по 9 декабря 2024-го года случилось 77 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 10 человек, 107 пострадали. Цифры озвучили в управлении МВД России по региону.



Для предотвращения таких ДТП в области проходит профилактическая акция "Нетрезвый водитель". Сотрудники Госавтоинспекции призывают свидетелей

"пьяной" езды сообщать о ней в полицию.





Артем Ежаков





