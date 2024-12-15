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15:58, 15 декабря 2024 года Митрополит Тихон передал иконы орловскому храму Архипастырь вручил святыни храму в честь священноисповедника Георгия Коссова.



Фото: Евгений Мартынов

Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал иконы новому храму в честь священноисповедника Георгия Коссова. Архипастырь лично возглавил там первую божественную литургию.

"Не перестаю удивляться промыслу Божьему. В молодые годы, будучи келейником, я любовался этими иконами и долго молился перед ними. И вот владыка Тихон чудесным образом благодатно ощутил некую связь и передал их нашему храму", — цитирует настоятеля храма протоиерея Василия Росоху информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. 15 декабря в 9:00 в новом храме снова пройдет божественная литургия. Для совместной молитвы приглашаются все желающие.





Артем Ежаков





