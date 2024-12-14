11 вражеских беспилотников сбиты в Орловской области
В результате атаки дронов загорелось топливо на объекте инфраструктуры, осколками сбитых БПЛА повреждено остекление нескольких частных домов.
11 вражеских беспилотников сбиты в Орловской области в ночь на 14 декабря. Об жтом сообщил губернатор Андрей Клычков.
В результате атаки дронов загорелось топливо на объекте инфраструктуры, осколками сбитых БПЛА повреждено остекление нескольких частных домов. Никто не пострадал. Возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий.
Также губернатор в очередной раз призвал жителей региона не распространять материалы с мест подобных ЧП.