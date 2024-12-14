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5:00, 14 декабря 2024 года В ночь на 14 декабря Орел массово атаковали вражеские беспилотники Возник пожар на объекте ТЭК.



Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"

В ночь на 14 декабря 2024 Орел подвергся массовой атаке вражеских беспилотников. В ее результате возник пожар на объекте ТЭК, сообщил губернатор Андрей Клычков:



- Произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки.



Сообщается, что жертв и пострадавших нет. За некоторое время до налета МЧС объявляло авиационную опасность.





Ольга СУПОНЕВА





