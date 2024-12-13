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16:26, 13 декабря 2024 года Жители Орла поймали кишечную палочку в одном из городских общепитов Деятельность точки питания приостановил Роспотребнадзор.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жители Орла пожаловались на отравление после того, как пообедали в одной из точек общепита. Деятельность кулинарии уже приостановил Роспотребнадзор.



Речь идет о точке питания на Цветаева, 1б. Сотрудники ведомства провели расследование, оказалось, что на кухне было множество нарушений.



- Установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью населения в части несоблюдения поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточности оборудования для осуществления технологических процессов, на предприятии общепита не были внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП, направленные на обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, - прокомментировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.



Суд уже признал предпринимателя виновным в нарушениях, точку питания закрыли на три месяца.





Ольга СУПОНЕВА





