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20:02, 13 декабря 2024 года Шесть ярмарок вакансий прошло в декабре в Орловской области Предприятия предложили жителям региона работу.



Фото: архив "Вести-Орел"

В декабре в Орловской области прошло шесть ярмарок вакансий. Различные предприятия региона предложили орловцам работу.



Ярмарки вакансий состоялись в Ливенском, Шаблыкинском, Новодеревеньковском районах, а также Заводском и Северном районах Орла. Вакансии орловцам предложили промышленные предприятия, организации торговли, агрокомплексы.



- Всего в ходе ярмарок вакансий в декабре жителям региона предложили более 300 разнообразных рабочих мест. Более 50 человек заполнили анкеты соискателей и получили приглашение на собеседование, - рассказали в департаменте соцзащиты Орловской области.













Ольга СУПОНЕВА





