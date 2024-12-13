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16:02, 13 декабря 2024 года

Жителя Орловской области будут судить за убийство сына

А его сожительницу - за укрывательство преступления.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области следком завершил расследование дела об убийстве. На скамье подсудимых окажется житель Хотынецкого района, пырнувший ножом собственного сына. Сожительницу обвиняемого будут судить за укрывательство преступления.

Об этом сообщает региональный следком. Кровавая семейная драма произошла в августе 2024 года, в райцентре Хотынец. Во время ссоры отец ударил ножом в живот своего сына, тот от травмы скончался. Тело орловец закопал вместе со своей сожительницей, могилу замаскировал. Однако убийство было раскрыто.

- Следователем собрана необходимая совокупность доказательств, подтверждающих вину обвиняемых. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СК РФ по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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