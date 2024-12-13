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15:40, 13 декабря 2024 года

Елки в лесах Орловщины защитят от вырубки перед Новым годом

Уже сейчас осуществляется патрулирование лесных массивов.

Фото: архив "Вести-Орел"

В лесах Орловской области перед Новым годом проходит патрулирование. Цель - защитить от самовольной вырубки молодые хвойные деревья. 

Об этом сообщает региональное управление лесами. Участие в рейдах принимают полицейские.

Под пристальное внимание государственных лесных инспекторов и правоохранителей попадают прежде всего хвойные молодняки, которые будут охраняться вплоть до 31 декабря, - отмечают в управлении.

А мы напомним, что за незаконную вырубку деревьев законодательством предусмотрены штрафы: для граждан 3-4 тысячи рублей, для должностных лиц  20-40 тысяч, а для юрлиц 200-400 тысяч. Также нарушители обязаны возместить ущерб, нанесенный лесу. Если сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей, то предусмотрена уже уголовная ответственность. 









Ольга СУПОНЕВА
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