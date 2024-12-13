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15:14, 13 декабря 2024 года Мороз и снег ожидаются на выходных в Орловской области Температура опустится до -9.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области на выходных ожидается морозная погода и небольшой снег. По прогнозу Росгидрометцентра, температура воздуха опустится до -9.



В субботу, 14 декабря, столбики термометров покажут -9 в ночное время и -5 днем. Пасмурно., без осадков. Ожидается также сильный юго-западный ветер. В воскресенье 15 числа -6..-2, снова пасмурно и небольшой снег. Ветер сохранит направление и скорость, упадет ниже нормы атмосферное давление.



По предварительному прогнозу, на будущей неделе погода будет переменчивой: снегопады будут сменять мокрыми осадками, а ночные морозы дневной оттепелью.









Ольга СУПОНЕВА





