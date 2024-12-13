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19:45, 13 декабря 2024 года

Орловский волонтер получила грамоту и медаль от имени президента

Награду Олеся Егоркина получила в Москве.

Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации Орла

Волонтер из Орла удостоена почетной грамоты и медали от имени президента России. Начальник режимного подразделения орловской региональной общественной организации по поиску пропавших "Сармат" Олеся Егоркина награждена за вклад в подготовку и проведение всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи.

Мероприятие объединило 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, культуры, науки, образования, спорта и других сфер. Орловщину в финале представляла команда из более чем 30 волонтеров. Олеся Егоркина занималась координирующей работой.

Эта высокая награда стала для меня не только признанием заслуг, но и мощным стимулом для дальнейшей работы по развитию добровольчества и гражданской активности в Орловской области. Я планирую использовать полученный опыт и новые связи для реализации новых масштабных проектов, направленных на улучшение жизни людей в нашем регионе, - отметила орловчанка.


Сергей Силаев
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