Главная » Новости



15:03, 13 декабря 2024 года Еще одна орловская котельная оказалась в центре уголовного дела Ущерб превысил 2,7 миллиона рублей.





Прокуратура Малоархангельского района проверила соблюдение закона в сфере ЖКХ. Выяснилось, что криминальная составляющая есть в строительстве местной котельной. Возбуждено дело о мошенничестве.



Как следует из материалов дела, контракт на ее возведение в апреле заключили с ООО "Мастерок". По данным региональной прокуратуры, строительство так и не начали, были сделаны только проектно-изыскательские работы, хотя срок сдачи был прописан до октября. Надзорное ведомство считает, что часть аванса была потрачена на не предусмотренные соглашением цели. Ущерб превысил 2,7 миллиона рублей.



Напомним, что ранее в Орле было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при модернизации, строительстве и реконструкции котельных на улицах Кромская, Авиационная и Пушкарная. У следствия возникли вопросы к генеральному директору ЗАО "ЕвроПромстрой", которое было подрядчиком. Сыщики считают, что подрядчик представил заказчику документы с ложной информацией о якобы понесенных затратах на аренду офисных помещений и на их основании незаконно получил более четырех миллионов рублей.





Артем Ежаков





