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15:03, 13 декабря 2024 года

Еще одна орловская котельная оказалась в центре уголовного дела

Ущерб превысил 2,7 миллиона рублей.


Прокуратура Малоархангельского района проверила соблюдение закона в сфере ЖКХ. Выяснилось, что криминальная составляющая есть в строительстве местной котельной. Возбуждено дело о мошенничестве.

Как следует из материалов дела, контракт на ее возведение в апреле заключили с ООО "Мастерок". По данным региональной прокуратуры, строительство так и не начали, были сделаны только проектно-изыскательские работы, хотя срок сдачи был прописан до октября. Надзорное ведомство считает, что часть аванса была потрачена на не предусмотренные соглашением цели. Ущерб превысил 2,7 миллиона рублей.

Напомним, что ранее в Орле было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при модернизации, строительстве и реконструкции котельных на улицах Кромская, Авиационная и Пушкарная. У следствия возникли вопросы к генеральному директору ЗАО "ЕвроПромстрой", которое было подрядчиком. Сыщики считают, что подрядчик представил заказчику документы с ложной информацией о якобы понесенных затратах на аренду офисных помещений и на их основании незаконно получил более четырех миллионов рублей.


Артем Ежаков
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