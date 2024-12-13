Больше 500 орловских сел и деревень обеспечили связью
Помог выполнить национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации".
В Орловской области узлы связи были установлены в более чем пятистах населенных пунктах, а доступ к мировой сети получили все школы региона.
Большую часть работ помог выполнить национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации". Подробнее об итогах в интервью нашей съемочной группе рассказал руководитель департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов.