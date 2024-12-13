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18:02, 13 декабря 2024 года

Костюмы орловского модельера стали частью Всероссийского свадебного фестиваля

Ольга Соколова уже много лет создает реплики русских народных костюмов.



Костюмы орловского модельера Ольги Соколовой стали частью Всероссийского свадебного фестиваля. Этим летом он прошел в Москве на ВДНХ в рамках выставки "Россия". Напомним, что на Красную горку свадьбу сыграла ливенская пара – Петр Ильницкий и Елена Иванилова, а чуть позже их примеру последовали Вячеслав Никулин и Анастасия Ларичкина. На молодоженах были традиционные орловские свадебные костюмы.

Ольга Соколова уже много лет создает реплики русских народных костюмов для творческих коллективов и исполнителей фольклорных произведений. Копия ильинского свадебного костюма, которую использовали в свадебном фестивале, теперь украшает выставочный зал краеведческого музея.

В нарядах, созданных мастерицей, выступают многие фольклорные и русские народные коллективы Орловской области: "Славица", "Каравай", "Калиновый садок". Ее коллекции участвуют также в разных модных фестивалях и форумах.


Татьяна Тимохина
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