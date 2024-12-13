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17:03, 13 декабря 2024 года В орловской школе увековечили память выпускника открытием "Парты Героя" Николай Мартынов погиб в зоне проведения СВО, вынося раненых с поля боя.







В школе №17 города Орла увековечили память выпускника открытием "Парты Героя". Николай Мартынов погиб в зоне проведения СВО в январе 2024-го года, вынося раненых с поля боя. Посмертно награжден орденом Мужества.



В церемонии приняла участие дочь бойца Валерия. В школе вспоминают Николая Мартынова, как человека, который всегда хотел служить Отечеству. Он первый отзывался нести службу на посту №1 и постоянно принимал участие в акциях памяти о героях Великой Отечественной войны.





Елена Степовая





