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12:00, 14 декабря 2024 года Орловские девятиклассники узнали расписание основного государственного экзамена Также стал известен график проведения государственного выпускного экзамена.





В России утверждены расписания и продолжительность проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 2025-й год. Данные публикует региональный департамент образования. Заявления на участие принимаются до 1 марта.



ОГЭ и ГВЭ пройдут в три этапа: досрочный начнется 22 апреля и продлится по 6 мая, основной пройдет с 21 мая по 16 июня, а дополнительный – со 2 по 12 сентября. Резервные сроки прописаны с 12 по 17 мая, с 26 июня по 2 июля, а также с 17 по 23 сентября соответственно.



Выпускники, завалившие экзамены, смогут участвовать в ГИА в дополнительный период со 2 по 23 сентября.





Артем Ежаков





