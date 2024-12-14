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12:00, 14 декабря 2024 года

Орловские девятиклассники узнали расписание основного государственного экзамена

Также стал известен график проведения государственного выпускного экзамена.


В России утверждены расписания и продолжительность проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 2025-й год. Данные публикует региональный департамент образования. Заявления на участие принимаются до 1 марта.

ОГЭ и ГВЭ пройдут в три этапа: досрочный начнется 22 апреля и продлится по 6 мая, основной пройдет с 21 мая по 16 июня, а дополнительный – со 2 по 12 сентября. Резервные сроки прописаны с 12 по 17 мая, с 26 июня по 2 июля, а также с 17 по 23 сентября соответственно.

Выпускники, завалившие экзамены, смогут участвовать в ГИА в дополнительный период со 2 по 23 сентября.


Артем Ежаков
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