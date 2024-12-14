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10:00, 14 декабря 2024 года Орловским выпускникам рассказали о расписании ЕГЭ в 2025-м году Основной этап продлится с 23 мая по 11 июня.





В России утверждены расписания ЕГЭ на 2025-й год. Инфографику опубликовал региональный департамент образования.



Досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 23 мая по 11 июня, дополнительный – с 4 по 8 сентября. Резервные сроки датированы 14 – 21 апреля и 16 – 23 июня. 3 и 4 июля можно будет пересдать один из предметов и улучшить свои результаты для поступления.



Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля.





Артем Ежаков





