В Орловской области задолжали поставщикам еды в детские лагеря

Оплаты пришлось добиваться прокуратуре.

Прокуратура Глазуновского района вступилась за поставщиков питания в пришкольные детские лагеря. Как рассказали в ведомстве, предпринимателям не выплатили 1,1 миллиона рублей за оказанные услуги. Со своей стороны поставщики выполнили обязательства без нареканий.



Надзорное ведомство внесло представление в адрес начальника управления образования районной администрации. После этого с предпринимателями рассчитались.