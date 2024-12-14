В Орловской области задолжали поставщикам еды в детские лагеря

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10:59, 14 декабря 2024 года
В Орловской области задолжали поставщикам еды в детские лагеряОплаты пришлось добиваться прокуратуре.
Прокуратура Глазуновского района вступилась за поставщиков питания в пришкольные детские лагеря. Как рассказали в ведомстве, предпринимателям не выплатили 1,1 миллиона рублей за оказанные услуги. Со своей стороны поставщики выполнили обязательства без нареканий.
Надзорное ведомство внесло представление в адрес начальника управления образования районной администрации. После этого с предпринимателями рассчитались.
Артем Ежаков