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12:05, 13 декабря 2024 года В Орле наградили победителей конкурса "Мой добрый бизнес" На него заявили 17 проектов.







В Орле наградили победителей конкурса "Мой добрый бизнес". Он призван рассказать о социальном бизнесе и помочь предпринимателям воплотить свои идеи в жизнь.



В 2024-м году в нем участвовали 17 проектов в семи номинациях. Среди экспертов были победители прошлых лет и попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова. Оценивали не только идеи, но и их реализацию и развитие.



Проекты-победители представят на межрегиональном этапе. Это шанс попасть в список лучших социальных проектов России.





Татьяна Тимохина





