Главная » Новости



16:33, 13 декабря 2024 года Орловцам раскрыли секреты гармоничных отношений Лекция-дискуссия прошла в ОГУ.



Фото: филиал российского общества "Знание" в Орловской области

В Орловском государственном университете для семейных студентов прошла лекция-дискуссия в рамках тректа "Знание.Лекторий". Беседу посвятили теме микроклимата в семье и секретам гармоничных отношений.



Лекцию прочитала доцент института педагогики и психологии ОГУ имени Тургенева Татьяна Гольцова. Орловцам рассказали об основных причинах неблагоприятного домашнего климата, таких как недостатоккоммуникации. накоплений негативных эмоций и отсутствие взаимной поддержки. Слушатели получили практические советы и рекомендации для осознанного построения гармоничных семейных отношений, сообщили в пресс-службе облправительства.



В рамках проекта "Знание.Лекторий" в 2024 году в Орловской области провели почти 650 просветительских мероприятий. К дискуссиям присоединились 14,5 тысячи жителей региона: школьники, студенты, работники организаций.









Сергей Силаев





