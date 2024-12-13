В Орле впервые прошел губернский кадетский бал "Виват, кадет!"

В этот вечер в "Бунинке" воссоздали атмосферу XIX-го века.

В библиотеке имени Бунина прошел первый в истории Орловщины губернский кадетский бал "Виват, кадет!". Юные орловчанки и юноши из кадетских школ, классов и военно-патриотических клубов окунулись в атмосферу XIX-го века. Праздник приурочили ко Дню Героев Отечества.

На балу собралось свыше 100 человек. Ребята показали свои навыки и умения в вальсе, конкурсах чтецов и вокалистов, проверили свои знания в викторине на патриотические темы.