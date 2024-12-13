Орловцы направили Владимиру Путину больше двух тысяч вопросов

Прямая линия с президентом пройдет 19 декабря.

"Итоги с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря в полдень. По информации ГТРК "Орел", на данный момент президенту из Орловской области направили уже более двух тысяч вопросов.

Отправить свой можно через сайт moskva-putinu.ru, СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40, через специальное мобильное приложение и социальные сети. Доступен как текстовый формат, так и видеообращения.