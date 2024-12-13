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18:36, 13 декабря 2024 года В Орле открылся форум экспертов и наставников "Абилимпикс" Мероприятие состоялось на базе детского технопарка "Кванториум".



Фото: департамент образования Орловской области

В Орле 12 декабря на базе детского технопарка "Кванториум" открылся региональный форум экспертов и наставников движения "Абилимпикс". Мероприятие направлено на развитие и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.



Форум собрал представителей госструктур, образовательных и некоммерческих организаций, работодателей. Участники мероприятия обсудили аспекты профориентации, мотивации и трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



На форуме провели мастер-классы, представили творческую и деловую программы. Экспертов наградили за многолетнюю работу и личный вклад в развитие чемпионатного движения.





Сергей Силаев





