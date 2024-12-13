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14:36, 13 декабря 2024 года В Орловской области подвели годовые итоги модернизации первичного звена здравоохранения В его рамках ремонтировались поликлиники, возводились фельдшерско-акушерские пункты, закупалось оборудование.







В Орловской области подвели годовые итоги модернизации первичного звена здравоохранения. В его рамках завершился капитальный ремонт четырех районных поликлиник – в Колпнянском и Сосковском, Должанском и Новодеревеньковском районах. Также в Колпнянском и Залегощенском районах построено два фельдшерско-акушерских пункта.



Помимо этого, закуплено медицинское оборудование. Всего для районных поликлиник приобрели 21 единицу оборудования на сумму более 60 миллионов рублей.





Елена Литинская





